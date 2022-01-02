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وزير إيراني سابق يفضح الحرس الثوري: هذا ما فعله قاسم سليماني في ليبيا

وزير إيراني سابق يفضح الحرس الثوري: هذا ما فعله قاسم سليماني في ليبيا
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تواصل- فريق التحرير

في تفاصيل جديدة، حول التمدد الإيراني، والدور التخريبي للحرس الثوري الإيراني في الدول العربية، كشف وزير سابق عن دور تخريبي لقاسم سليماني في ليبيا.

وكان الخارجية الإيراني السابق رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيراني السابق علي أكبر صالحي، قد كشف عن تفاصيل ومعلومات، توثّق تدخل بلاده في ليبيا وسوريا والعراق، من خلال فيلق القدس اذلي كان يقوده قاسم سليماني.

وأكد صالحي في حديثه لصحيفة خراسان، التابعة للمحافظين، أن فيلق القدس ساعد فصيلاً من الليبين خلال الحرب الأهلية التي اندلعت عام 2011 تحت غطاء الهلال الأحمر الإيراني.

وأضاف صالحي أنه خلال زيارته ليبيا في ذلك العام تأكد من إنشاء مرافق لوجستية لدعم إحدى فصائل المعارضة لنظام معمر القذافي، تحت أوامر وإشراف القائد السابق لفيلق القدس قاسم سليماني.

وتابع قائلا : إن سليماني كان يشرف شخصياً على تعيين سفراء بلاده في دول شمال أفريقيا.

ونوّه أنه لتحقيق غاية التدخل في تلك البلاد، استغل الحرس الثوري الهلال الأحمر الإيراني كغطاء لأعماله العسكرية.

وأشار صالحي إلى أن موضوع التعاون بين القوات العسكرية وجمعية الهلال الأحمر الإيرانية والاستخدام السرّي لهذه المنظمة كان غطاء قديم العهد.

وفي التفاصيل أيضا سبق أن طُرحت الفكرة مرات عدة من قبل جنرالات في الحرس الثوري، لكن نُفي الأمر، تخوفاً من إلغاء تعاون المنظمات الدولية مع الهلال الأحمر الإيراني.

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