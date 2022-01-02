حفر الباطن الآن.. فيديو لسيول تغطي الشوارع بشكل صادم

تواصل- فريق التحرير:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقاطع فيديو توثق سيول وأمطار غزيرة تغطي شوارع محافظة حفر الباطن.

ويظهر الفيديو هطول أمطار غزيرة حولت شارع المحافظة إلى بحيرات وبرك من المياه، التي أدت إلى إغلاق عدد من الشوارع الرئيسة وغطت مياه الأمطار أرصفتها .

كان المركز الوطني للأرصاد، أطلق تنبيهاً متقدماً باستمرار هطول الأمطار من متوسطة إلى غزيرة على محافظة حفر الباطن تستمر حتى السادسة مساءً .

وشارك العديد من المغردين في هاشتاق “حفر الباطن الآن” بفيديوهات وصور ترصد غرق مناطق بالكامل بالمياه.