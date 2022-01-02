فيديو مؤثر.. لحظة جرف السيول لسيارة مواطن ومصرعه رفقة طفلته

تواصل- فريق التحرير:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو مؤثر يوثق لحظة جرف السيوللمركبة مواطن في مركز شواص بمحافظة بلقرنفي منطقة عسير.

ويظهر في أحد مقاطع الفيديو متابعة محافظ بلقرن ورئيس مركز شواص، لعمليات البحث عن مفقودة سيول شواص، بالإضافة لوجود رجال الدفاع المدني والمتطوعين.

وقال نشطاء التواصل الاجتماعي، إن مديرية الدفاع المدني في محافظة بلقرن، انتشلت جثة قائد السيارة، مشيرين إلى مواصلة البحث عن ابنته التي كانت متواجدة معه.

فيما دشن النشطاء هاشتاج عبر موقع “تويتر” للمساعدة في البحث عن الطفلة المفقودة في السيول وسط دعوات لأهلها بالصبر.