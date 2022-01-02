5 أدوية تؤثر على قدرة السائق على قيادة المركبة

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كشف الدكتور خالد النمر استشاري أمراض القلب، عن بعض الأدوية التي تؤثر على قدرة السائق على قيادة المركبة بأمان.
وكتب “النمر” عبر حسابه على موقع التغريدات القصيرة “تويتر” :”نعم هناك أدوية تؤثر على قدرة السائق على قيادة المركبة…مثل:
١.بعض أدوية الزكام مثل بعض انواع مضادات الهيستامين
٢.أدوية تستخدم للنوم وبعض أنواع القلق BZD
٣.بعض أدوية الألم مثل المورفين
٤.بعض أنواع الأدوية النفسية.
٥.أدوية تحتوي الكودايين.
واختتم مشددًا :” ويظل توجيه الطبيب والصيدلي هو الأهم”.
نعم هناك أدوية تؤثر على قدرة السائق على قيادة المركبة…مثل:
١.بعض أدوية الزكام مثل بعض انواع مضادات الهيستامين
٢.ادوية تستخدم للنوم وبعض أنواع القلق BZD
٣.بعض أدوية الألم مثل المورفين
٤.بعض أنواع الأدوية النفسية.
٥.أدوية تحتوي الكودايين.
ويظل توجيه الطبيب والصيدلي هو الأهم.pic.twitter.com/3BCyjmiyCA
— الدكتور خالد النمر (@ALNEMERK)January 2, 2022