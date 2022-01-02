5 أدوية تؤثر على قدرة السائق على قيادة المركبة

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كشف الدكتور خالد النمر استشاري أمراض القلب، عن بعض الأدوية التي تؤثر على قدرة السائق على قيادة المركبة بأمان.

وكتب “النمر” عبر حسابه على موقع التغريدات القصيرة “تويتر” :”نعم هناك أدوية تؤثر على قدرة السائق على قيادة المركبة…مثل:

١.بعض أدوية الزكام مثل بعض انواع مضادات الهيستامين

٢.أدوية تستخدم للنوم وبعض أنواع القلق BZD

٣.بعض أدوية الألم مثل المورفين

٤.بعض أنواع الأدوية النفسية.

٥.أدوية تحتوي الكودايين.

واختتم مشددًا :” ويظل توجيه الطبيب والصيدلي هو الأهم”.