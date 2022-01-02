وصفوه بعدو الإسلام.. صحيفة فرنسية تفضح المرشح الرئاسي « إيريك زمور»

تواصل- فريق التحرير

كشفت صحيفة ” لوموند” الفرنسية النوايا الحقيقية لليميني المتطرف ” إيريك زمور”، وقالت إنه” يحاول مد يد كاذبة للمسلمين”.

وكان المرشح الرئاسي اليميني المتطرف، الذي أدين مرتين بالتحريض على التمييز العنصري والكراهية الدينية، خرج من جديد بخطاب مستفز للمسلمين.

وحسب ما نشرته “لوموند” قال إيريك زمور :” أعتقد أن الإسلام لا يتوافق مع فرنسا والجمهورية.. لقد شرحت بالفعل ذلك ألف مرة”.

وأضاف في تصريحاته المستفزة أنه لا يمكن أن يكون هناك إسلام في فرنسا، لا يمكن أن يكون هناك إلا فرنسا الإسلامية”.

ونوّه زمور الذي يعتبر العدو الأول للإسلام والمسلمين :” في نظري المسلم سياسي يتجاهل نفسه. ويمارس العنف في داخله”.

وتابع قائلا :” أنا أميز بين الإسلام والمسلمين. الهدف فصل المؤمنين عن العبادة. وإجبارهم على الاختيار بين فرنسا والإسلام”.