وظائف حكومية لحملة الدبلوم في الرياض.. الشروط ورابط التقديم

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أعلن مجلس الضمان الصحي (هيئة حكومية) عن توفر وظائف إدارية شاغرة لحملة الدبلوم للعمل بمدينة الرياض، وذلك لبقية التفاصيل الموضحة أدناه.
المسمى الوظيفي:
– موظف مراقبة المستودعات والأصول.
الشروط:
– درجة الدبلوم في (إدارة الأعمال) أو مجال ذي صلة.
– 6 سنوات من الخبرة ذات الصلة.
– خبرة في إدارة المستودعات.
– يفضل الخبرة السابقة في القطاع الحكومي أو الهيئات التنظيمية.
– يفضل اللغة الإنجليزية الشفوية والمكتوبة (أساسي).
طريقة التقديم:
– التقديم مُتاح الآن بدأ اليوم الأحد بتاريخ 1443/05/29هـ الموافق 2022/01/02م وينتهي عند الإكتفاء بالعدد المطلوب.
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