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وظائف حكومية لحملة الدبلوم في الرياض.. الشروط ورابط التقديم

وظائف حكومية لحملة الدبلوم في الرياض.. الشروط ورابط التقديم
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تواصل- فريق التحرير:

أعلن مجلس الضمان الصحي (هيئة حكومية) عن توفر وظائف إدارية شاغرة لحملة الدبلوم للعمل بمدينة الرياض، وذلك لبقية التفاصيل الموضحة أدناه.

المسمى الوظيفي:

– موظف مراقبة المستودعات والأصول.

الشروط:

– درجة الدبلوم في (إدارة الأعمال) أو مجال ذي صلة.

– 6 سنوات من الخبرة ذات الصلة.

– خبرة في إدارة المستودعات.

– يفضل الخبرة السابقة في القطاع الحكومي أو الهيئات التنظيمية.

– يفضل اللغة الإنجليزية الشفوية والمكتوبة (أساسي).

طريقة التقديم:

– التقديم مُتاح الآن بدأ اليوم الأحد بتاريخ 1443/05/29هـ الموافق 2022/01/02م وينتهي عند الإكتفاء بالعدد المطلوب.

– من خلال الرابط التالي:اضغط هنا

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