الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
أقرا الخبر
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

قدَّم طلب خروج وعودة للعاملة ولا يوجد رد.. «الجوازات» توضح

قدَّم طلب خروج وعودة للعاملة ولا يوجد رد.. «الجوازات» توضح
قدَّم طلب خروج وعودة للعاملة ولا يوجد رد.. «الجوازات» توضح
0

تواصل- فريق التحرير:

استفسر مواطن عن سبب عدم الرد عليه بعد تقديمه طلب عبر منصة “أبشر”، لخروج وعودة العاملة المنزلية.

ووجه المواطن استفساره قائلًا :” أنا مقدم طلب خروج وعودة للعاملة على ابشر تواصل وللان ماجاني رد للطلب  ومافي أي تجاوب والعاملة رحلتها الإثنين الفجر .. ياليت تعطوني رد“.

وتجاوب معه حساب “الجوازات”، ورد موضحًا أنه :”تتم عملية معالجة الطلب من قبل الفريق المختص خلال 7 أيام عمل من تاريخ تقديم الطلب”.

مواد ذات صلة

«أبشر» توضح خطوات الاستفادة من خدمة ذوي شهداء الواجب

«أبشر» توضح خطوات الاستفادة من خدمة ذوي شهداء الواجب

تنبيه مهم من «الجوازات» بشأن الاستفادة من خدماتها

تنبيه مهم من «الجوازات» بشأن الاستفادة من خدماتها

“أبشر” تكشف عن أعلى لوحات المركبات مزايدة في اليوم الأول.. وصلت لهذا السعر

“أبشر” تكشف عن أعلى لوحات المركبات مزايدة في اليوم الأول.. وصلت لهذا السعر

5 خطوات لتفعيل الهوية الرقمية عبر «منصة أبشر»

5 خطوات لتفعيل الهوية الرقمية عبر «منصة أبشر»

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>