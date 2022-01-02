قدَّم طلب خروج وعودة للعاملة ولا يوجد رد.. «الجوازات» توضح

تواصل- فريق التحرير:

استفسر مواطن عن سبب عدم الرد عليه بعد تقديمه طلب عبر منصة “أبشر”، لخروج وعودة العاملة المنزلية.

ووجه المواطن استفساره قائلًا :” أنا مقدم طلب خروج وعودة للعاملة على ابشر تواصل وللان ماجاني رد للطلب ومافي أي تجاوب والعاملة رحلتها الإثنين الفجر .. ياليت تعطوني رد“.

وتجاوب معه حساب “الجوازات”، ورد موضحًا أنه :”تتم عملية معالجة الطلب من قبل الفريق المختص خلال 7 أيام عمل من تاريخ تقديم الطلب”.