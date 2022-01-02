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هل هناك ساعة معينة للإجابة في ثلث الليل الأخير؟

هل هناك ساعة معينة للإجابة في ثلث الليل الأخير؟
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تواصل- فريق التحرير

قال الله تعالى: “وقال ربكم ادعوني أستجب لكم”، فباب الله تعالى مفتوح لعباده، ولكن هناك أوقات أفضل من أوقات وأماكن وأيام أفضل من غيرها، ومن ضمن هذه الأوقات ثلث الليل الأخير.

وفي سؤال وجه للشيخ د. عبدالكريم بن عبدالله الخضير، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء سابقًا :” ما هو وقت الدعاء في الثلث الأخير من الليل؟ هل هنالك ساعة معيّنة لذلك أم أن الدعاء يكون بعد الساعة الثالثة؟”.

وأجاب الشيخ الخضير أن الثلث الأخير هو فيما إذا مضى ثلثاه، فيُقسم الوقت من غروب الشمس إلى طلوع الفجر على ثلاثة، وحينئذٍ ينتج لنا ثلث الليل، ونقسم الليل إلى ثلاثة أقسام بقدر هذا الناتج: الثلث الأول، ثم الثاني، ثم الثالث بقدر ناتج القسمة.

وأضاف: ”  فإذا افترضنا أن الشمس تغرب في الساعة السابعة، والفجر يطلع في الساعة الرابعة فيكون الفرق بين السابعة والرابعة هو تسع ساعات، فإذا قُسمت التسع على ثلاثة يكون كل ثلث ثلاث ساعات، الثلث الأول ينتهي في العاشرة، والثاني ينتهي في الواحدة، والثالث يبدأ من الواحدة إلى الرابعة وهو الثلث الأخير، بهذه الطريقة يعرف الثلث الأخير من الليل”.

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