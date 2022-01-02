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﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

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بيان من «المرور» بشأن «مُفحّط» جدة وهذا ما ينتظره

بيان من «المرور» بشأن «مُفحّط» جدة وهذا ما ينتظره
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تواصل- فريق التحرير:

أصدرت “المرور” بيانًا حول قائد مركبة قام بالتفحيط في أحد شوارع جدة، وانتشر فيديو له عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وأكد “المرور” أن مرور محافظة جدة، تمكنت من ضبط قائد المركبة الذي قام بنشر مقاطع في وسائل التواصل الاجتماعي وهو يمارس التفحيط، معرضًا حياته وحياة الآخرين للخطر.

وأضاف حساب “المرور” على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” “:سيتم إحالته للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة في نظام المرور”.

وينص نظام المرور على معاقبة المفحط في المرة الأولى بغرامة قدرها 20 ألفاً مع حجز مركبته 15 يوماً، ومعاقبته في المرة الثانية بغرامة 40 ألفاً مع حجز المركبة شهراً، وفي المرة الثالثة يعاقب بالغرامة 60 ألفاً مع مصادرة المركبة، وفي المرة الرابعة تصل الغرامة لمليون ريال.

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