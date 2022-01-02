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هل 2022 سنة كبيسة أم بسيطة؟.. «الزعاق» يوضح

هل 2022 سنة كبيسة أم بسيطة؟.. «الزعاق» يوضح
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تواصل- فريق التحرير:

أوضح خبير الأرصاد الجوية الدكتور خالد الزعاق، أن سنة 2022 بسيطة وعدد أيامها 365 يومًا.

وقال “الزعاق”، عبر مقطع فيديو على قناة العربية، إن السنين الميلادية تنقسم إلى قسمين سنين بسيطة وسنين كبيسة، مشيرًا إلى  أن البسيطة عدد أيامها 365 يومًا والكبيسة عدد أيامها 366 يومًا.

وأضاف أن السنة البسيطة يكون فيها شهر فبراير 28 يومًا والكبيسة يكون فيها فبراير 29 يومًا.

وواصل خبير الأرصاد: كل 4 سنوات يكون فيها 3 سنوات بسيطة وسنة واحدة كبيسة، لافتًا إلى أن المولود يوم 29 فبراير لايحتفل بعيد ميلاده إلى مرة واحدة كل 4 سنين.

واستطرد: الحسابات البشرية لم تصل إلى دقة الحركة الكونية سواء في شهر أو سنة فكل سنة تحدث فيها نسبة من الخطأ في الحسابات البشرية هذا الخطأ مقداره ربع يوم يجمع هذا ويكبس في السنة الكبيسة، أما حركة الأجرام السماوية فلا يعتليها الخطأ.

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