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لماذا تدهورت الحالة الصحية لعدد كبير من مصابي كورونا؟.. «العبدالعالي» يكشف السبب

لماذا تدهورت الحالة الصحية لعدد كبير من مصابي كورونا؟.. «العبدالعالي» يكشف السبب
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تواصل- فريق التحرير:

كشف المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي، سبب تدهور الحالة الصحية لعدد كبير من المصابين بفيروس كورونا المستجد خلال الأسبوع الماضي.

وكشف “العبد العالي”، خلال المؤتمر الصحفي الخاص بمستجدات فيروس كورونا، اليوم الأحد، أن السبب في ذلك أن الحالات التي تحتاج إلى الرعاية الصحية والتنويم والدخول في العناية أغلبها لم تستكمل تلقي الجرعات باللقاحات وهو ما أدى إلى تدهور حالتهم بعد الإصابة بكورونا.

وأضاف:”هذا يجعلنا نوصي بسرعة حصول الأشخاص على اللقاحات، ومن المهم أن نشير إلى أن من تلقوا  الجرعة التنشيطية لم نلحظ بأنهم احتاجوا الحصول على الرعاية الصحية”.

واستكمل متحدث وزارة الصحة حديثه مؤكداً أن الحصول على اللقاحات والجرعة التشيطية أسهم بشكل كبير في حماية أفراد المجتمع من الإصابة بالمرض الشديد بفيروس كورونا.

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