الصحة تكشف سبب الارتفاع الكبير والمفاجئ في إصابات كورونا

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كشف المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي، سبب ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، في المملكة وفي جميع دول العالم.

وأوضح “العبدالعالي”، أننا نعيش موجة أخيرة من جائحة كورونا هي الأعلى بلا منازع مقارنةً بالموجات السابقة التي مر بها العالم.

وأضاف خلال المؤتمر الصحفي الخاص بمستجدات فيروس كورونا في المملكة، اليوم الأحد، أن ذلك يتضح من الأرقام التي يتم رصدها عالمياً بأنها عالية ومرتفعة جداً وذلك يرجع إلى النشاط الذي يحدث نتيجة سرعة الانتشار التي يتمتع بها متحور أوميكرون الجديد.

وفي السياق نفسه أكد المتحدث الرسمي، أن الحديث عن الجرعة الرابعة من لقاح كورونا مازال مبكراً، موضحًا أنه لا يمكن أن نوصي بأي جرعة ونضيفها كجرعة تنشيطية إلا بعد الاطمئنان بأنها فعلاً ذات قيمة وأهمية لصحة الناس وسلامتهم وليست المسألة متروكة لأمور عشوائية ومجرد الحصول على الجرعات.