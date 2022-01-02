الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
أقرا الخبر
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الصحة تكشف سبب الارتفاع الكبير والمفاجئ في إصابات كورونا

الصحة تكشف سبب الارتفاع الكبير والمفاجئ في إصابات كورونا
0

تواصل- فريق التحرير:

كشف المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي، سبب ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، في المملكة وفي جميع دول العالم.

وأوضح “العبدالعالي”، أننا نعيش موجة أخيرة من جائحة كورونا هي الأعلى بلا منازع مقارنةً بالموجات السابقة التي مر بها العالم.

وأضاف خلال المؤتمر الصحفي الخاص بمستجدات فيروس كورونا في المملكة، اليوم الأحد، أن ذلك يتضح من الأرقام التي يتم رصدها عالمياً بأنها عالية ومرتفعة جداً وذلك يرجع إلى النشاط الذي يحدث نتيجة سرعة الانتشار التي يتمتع بها متحور أوميكرون الجديد.

وفي السياق نفسه أكد المتحدث الرسمي، أن الحديث عن الجرعة الرابعة من لقاح كورونا مازال مبكراً، موضحًا أنه لا يمكن أن نوصي بأي جرعة ونضيفها كجرعة تنشيطية إلا بعد الاطمئنان بأنها فعلاً ذات قيمة وأهمية لصحة الناس وسلامتهم وليست المسألة متروكة لأمور عشوائية ومجرد الحصول على الجرعات.

مواد ذات صلة

كيفية التقديم على طلب «الزواج المبكر » لمن هن دون 18 عامًا

كيفية التقديم على طلب «الزواج المبكر » لمن هن دون 18 عامًا

نثق بوعيكم.. قرار جديد من «الصحة» بشأن البيان اليومي لإصابات كورونا

نثق بوعيكم.. قرار جديد من «الصحة» بشأن البيان اليومي لإصابات كورونا

مشهد قلما يتكرر.. «المسند» يتوقع هطول أمطار على 12 منطقة في المملكة

مشهد قلما يتكرر.. «المسند» يتوقع هطول أمطار على 12 منطقة في المملكة

«فوربس» تزف بشرى عن المملكة : الوحيدة في دول الخليج تمتلك هذا الأمر

«فوربس» تزف بشرى عن المملكة : الوحيدة في دول الخليج تمتلك هذا الأمر

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>