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بعد تزايد الخطر.. قرار عاجل لطلاب الكليات التقنية والمعاهد الصناعية

بعد تزايد الخطر.. قرار عاجل لطلاب الكليات التقنية والمعاهد الصناعية
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تواصل- فريق التحرير:

بعد تزايد الخطر وانتشار فيروس كورونا المستجد، بين عدد من الطلاب وارتفاع مؤشر الإصابات بشكل عام في المملكة، أصدرت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، تنبيهًا عاجلًا على جميع الوحدات التدريبية “الكليات التقنية والمعاهد الصناعية” التابعة لها.

ونصت التعليمات على أنه في حالة ظهور حالات مصابة بفيروس كورونا، أثناء الاختبارات في الفصل الدراسي الأول من العام التدريبي 1443 ومخالطة المصابين بزملائهم المتدربين أثناء تأدية الاختبارات، فإن الإجراءات الواجب اتباعها مع المصاب بالفيروس أن يعطى إجازة حسب البروتوكولات الصحية.

وأضاف التنبيه، :” أما بالنسبة للمخالطين فعليهم ضرورة إجراء كشف اختبار كورونا وتزويد الوحدة التدريبية بالنتيجة، واستمرار حضورهم الاختبار إذا لم تظهر عليهم الأعراض، وفرض التباعد بين المخالطين وبقية زملائهم بمسافة لا تقل عن متر ونصف، ويفضل عزلهم في قاعة أخرى بعيدة عن زملائهم غير المخالطين مع استخدام جميع القاعات التدريبية وتقليل الطاقة الاستيعابية في قاعة الاختبار والتشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية وضرورة ارتداء الكمامة بشكل صحيح.

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