الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
أقرا الخبر
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

أغرب ما طلبه «سفاح الإسماعيلية» قبل إعدامه.. لن تصدق

أغرب ما طلبه «سفاح الإسماعيلية» قبل إعدامه.. لن تصدق
0

تواصل- فريق التحرير:

فاجأ الشاب المصري عبدالرحمن دبور المعروف باسم “سفاح الإسماعيلية”، الجميع بطلبات بعضها غريب للغاية طلبها من والدته قبل ثلاثة أيام من تأييد المحكمة حكم إعدامه.

وكان “سفاح الإسماعيلية” هز الرأي العام العربي بجريمة بشعة تمثلت في قتل رجل خمسيني في الشارع وقطع رأسه والتجول بها وسط المواطنين قبل أن يتم السيطرة عليه من الأهالي والقبض عليه.

وأفصح “السفاح” عن رغباته في خطابا لوالدته من داخل محبسه قبل أيام من النطق بقرار مفتي الديار المصرية، يطمئن فيه علي عائلته، مؤكدا خلاله علي التزامه بالصلاة والرضاء بقضاء الله.

وقال دبور في خطابه إلي أمه: “طمنوني علي والدي وقوله له يسامحني، وأخبار أسماء أختي وأخواتي وبنات خالتي ايه؟؟، ادعولي كتير”، حسب صدى البلد.

وطالب دبور خلال خطابه لوالدته، بتسديد ديونه وإحضار مصحف وأذكار الصباح والمساء وقصص الأنبياء وكتاب مقاليد السماء والأرض.

واختتم دبور خطابه، بسرد ديونه ومستحقيها، مطالبا والدته بتربية “جوزين حمام أبيض” في شرفة منزلهم.

ونقلت وسائل إعلام مصرية، عن والدته تفاصيل الطلب الذي طلبه منها في رسالة أرسلها لها من داخل محبسه.

وقالت والدة “دبور”: استقبلت جواب من عبد الرحمن من داخل سجنه، يطلب مني إرسال مصحف وقصص الأنبياء وأذكار الصباح والمساء، مؤكدا لي أنه راضي بمصيره وتنفيذ حكم العدالة، وأن كل ما يريد عمله هو التقرب إلي الله واستغفاره علي ما ارتكبه من ذنب، نادما أشد الندم”.

مواد ذات صلة

على غرار جريمة الإسماعيلية.. العثور على جثة مفصولة الرأس في مصر والتحقيقات تكشف مفاجأة!

على غرار جريمة الإسماعيلية.. العثور على جثة مفصولة الرأس في مصر والتحقيقات تكشف مفاجأة!

أبشع من«جريمة الإسماعيلية».. يقطع رأس شقيقته بـ«منجل» ويلتقط معها «سيلفي» والسبب صادم

أبشع من«جريمة الإسماعيلية».. يقطع رأس شقيقته بـ«منجل» ويلتقط معها «سيلفي» والسبب صادم

استشاري يوضح خطورة منشط “الشبو”: فيه سم قاتل ويؤدي للموت

استشاري يوضح خطورة منشط “الشبو”: فيه سم قاتل ويؤدي للموت

والدة «سفاح الإسماعيلية» تفاجئ المحكمة برسالة مؤثرة أثناء محاكمة ابنها..لن تتوقع ماذا قالت!

والدة «سفاح الإسماعيلية» تفاجئ المحكمة برسالة مؤثرة أثناء محاكمة ابنها..لن تتوقع ماذا قالت!

التعليقات (٠)اضف تعليق

التعليقات مغلقة