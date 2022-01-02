أغرب ما طلبه «سفاح الإسماعيلية» قبل إعدامه.. لن تصدق

تواصل- فريق التحرير:

فاجأ الشاب المصري عبدالرحمن دبور المعروف باسم “سفاح الإسماعيلية”، الجميع بطلبات بعضها غريب للغاية طلبها من والدته قبل ثلاثة أيام من تأييد المحكمة حكم إعدامه.

وكان “سفاح الإسماعيلية” هز الرأي العام العربي بجريمة بشعة تمثلت في قتل رجل خمسيني في الشارع وقطع رأسه والتجول بها وسط المواطنين قبل أن يتم السيطرة عليه من الأهالي والقبض عليه.

وأفصح “السفاح” عن رغباته في خطابا لوالدته من داخل محبسه قبل أيام من النطق بقرار مفتي الديار المصرية، يطمئن فيه علي عائلته، مؤكدا خلاله علي التزامه بالصلاة والرضاء بقضاء الله.

وقال دبور في خطابه إلي أمه: “طمنوني علي والدي وقوله له يسامحني، وأخبار أسماء أختي وأخواتي وبنات خالتي ايه؟؟، ادعولي كتير”، حسب صدى البلد.

وطالب دبور خلال خطابه لوالدته، بتسديد ديونه وإحضار مصحف وأذكار الصباح والمساء وقصص الأنبياء وكتاب مقاليد السماء والأرض.

واختتم دبور خطابه، بسرد ديونه ومستحقيها، مطالبا والدته بتربية “جوزين حمام أبيض” في شرفة منزلهم.

ونقلت وسائل إعلام مصرية، عن والدته تفاصيل الطلب الذي طلبه منها في رسالة أرسلها لها من داخل محبسه.

وقالت والدة “دبور”: استقبلت جواب من عبد الرحمن من داخل سجنه، يطلب مني إرسال مصحف وقصص الأنبياء وأذكار الصباح والمساء، مؤكدا لي أنه راضي بمصيره وتنفيذ حكم العدالة، وأن كل ما يريد عمله هو التقرب إلي الله واستغفاره علي ما ارتكبه من ذنب، نادما أشد الندم”.