سفير المملكة السابق في لبنان:  لابد من وجوه جديدة وعلى اللبنانيين اختيار المخلصين

تواصل- فريق التحرير

قال سفير المملكة السابق في لبنان علي عواض عسيري إن المملكة ليست راضية على الحكم الموجود في لبنان وليست راضية عن تهريب المخدّرات من لبنان إلى المملكة ونريد رؤية مشهد سياسي جديد في لبنان.

وأضاف عسيري في لقاء تلفزيوني عبر الـ “MTV”، أن ‏‎المسؤولية الكبرى تقع على عاتق القيادات اللبنانية.

وأوضح أن حزب الله وجبران باسيل هيمنا على مفاصل الحكم ولم يصل لبنان في تاريخه إلى الوضع الذي يعيشه اليوم.

وتابع قائلا : حزب جبران باسيل منح الغطاء لـحزب الله والمملكة تسعى إلى رؤية وجوه جديدة في لبنان والمسؤولية على اللبنانيين أن يختاروا المخلصين في صناديق الاقتراع.

ونوه أيضا أن اللبنانيين الموجودين في المملكة في أمان وهم يعملون كأيّ مواطن.