«الدفاع المدني» تحذر سكان هذه المناطق من 5 ساعات قادمة

تواصل- فريق التحرير:
أصدرت المديرية العامة للدفاع المدني تحذيرًا لسكان عدد من المناطق بالمملكة من 5 ساعات قادمة، حيث من المتوقع أن تهطل أمطارًا غزيرة.
ونقل “الدفاع المدني” تنبيهًا متقدمًا من المركز الوطني للأرصاد عن فرصة هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على المنطقة الشرقية، والتس تشمل ( الخفجي، القيصومة، حفر الباطن، قرية العليا ) حتى الساعة 10 مساءً .
وكان المركز الوطني للأرصاد، أصدر عددا من التنبيهات المتقدمة بشأن هطول أمطار وتساقط للبرد على عدد من مناطق المملكة.
وقد شملت التنبيهات منطقة الباحة، حيث صدر تنبيه متقدم من المركز الوطني للأرصاد عن فرصة هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة الباحة يشمل ( الباحة، الحجرة، العقيق، القرى، المخواة، المندق، بلجرشي، بني حسن، فرعة غامد الزناد، قلوة ) حتى الساعة 2 مساءً .
كما صدر تنبيه متقدم من المركز الوطني للأرصاد عن فرصة هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة الجوف يشمل ( أبو عجرم، دومة الجندل، سكاكا ) حتى الساعة 6 مساءً .
كذلك صدر تنبيه متقدم من المركز الوطني للأرصاد عن فرصة هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة الحدود الشمالية يشمل (العويقيلة، رفحاء، عرعر ) حتى الساعة 6 مساءً .
وأصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيها متقدما بشأن فرصة هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على المنطقة الشرقية يشمل ( الخفجي، القيصومة، حفر الباطن، قرية العليا ، الجبيل، الخبر، الدمام، الظهران، القطيف، النعيرية، رأس تنورة، الأحساء، البطحاء، العديد، بقيق، حرض، خريص، سلوى) حتى الساعة 6 مساءً .
تنبيه متقدم من المركز الوطني للأرصاد عن فرصة هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على#المنطقة_الشرقيةيشمل ( الخفجي، القيصومة، حفر الباطن، قرية العليا ) حتى الساعة 10 مساءً .pic.twitter.com/lB62pwVMvf
— الدفاع المدني السعودي (@SaudiDCD)January 2, 2022