«الدفاع المدني» تحذر سكان هذه المناطق من 5 ساعات قادمة

تواصل- فريق التحرير:

أصدرت المديرية العامة للدفاع المدني تحذيرًا لسكان عدد من المناطق بالمملكة من 5 ساعات قادمة، حيث من المتوقع أن تهطل أمطارًا غزيرة.

ونقل “الدفاع المدني” تنبيهًا متقدمًا من المركز الوطني للأرصاد عن فرصة هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على المنطقة الشرقية، والتس تشمل ( الخفجي، القيصومة، حفر الباطن، قرية العليا ) حتى الساعة 10 مساءً .

وكان المركز الوطني للأرصاد، أصدر عددا من التنبيهات المتقدمة بشأن هطول أمطار وتساقط للبرد على عدد من مناطق المملكة.

وقد شملت التنبيهات منطقة الباحة، حيث صدر ‏تنبيه متقدم من المركز الوطني للأرصاد عن فرصة هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة ‎الباحة يشمل ( الباحة، الحجرة، العقيق، القرى، المخواة، المندق، بلجرشي، بني حسن، فرعة غامد الزناد، قلوة ) حتى الساعة 2 مساءً .

كما صدر ‏تنبيه متقدم من المركز الوطني للأرصاد عن فرصة هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة ‎الجوف يشمل ( أبو عجرم، دومة الجندل، سكاكا ) حتى الساعة 6 مساءً .

كذلك صدر ‏تنبيه متقدم من المركز الوطني للأرصاد عن فرصة هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة ‎الحدود الشمالية يشمل (العويقيلة، رفحاء، عرعر ) حتى الساعة 6 مساءً .

وأصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيها متقدما بشأن فرصة هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على ‎المنطقة الشرقية يشمل ( الخفجي، القيصومة، حفر الباطن، قرية العليا ، الجبيل، الخبر، الدمام، الظهران، القطيف، النعيرية، رأس تنورة، ​الأحساء، البطحاء، العديد، بقيق، حرض، خريص، سلوى) حتى الساعة 6 مساءً .