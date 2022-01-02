لحملة البكالوريوس فما فوق.. وظائف شاغرة بالهيئة العامة للأوقاف

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أعلنت الهيئة العامة للأوقاف، عن توفر وظائف إدارية شاغرة لحملة البكالوريوس فما فوق، بمقر الهيئة بمدينة الرياض، وفقاً للتفاصيل التالية:
* المسمى الوظيفي:
– مدير – استمرارية الأعمال.
* ملخص المهام الوظيفية:
– مراجعة خطط التعافي من الكوارث لأماكن الأصول الهامة والحرجة لدعم برامج استمرارية الأعمال.
– الإشراف وتوجيه واختبار استراتيجيات حماية البنية التحتية والتوصية بالاستجابة للحوادث.
– تقديم الدعم التقني والمادي لتطبيق وتحديد وتطوير استمرارية الأعمال و خطط الجاهزية للطوارئ و التنسيق الفعال مع المخاطر التشغيلية و المعرفة بها.
– متابعة تحديثات خطط استمرارية الأعمال و التعافي من الكوارث و إدارة الأزمات و مراجعة إجراءات اتخاذ القرارات و التأكد من مناسبة إجراءات الاستجابة للأزمات والكوارث.
– الإشراف على تطوير إستراتيجية إدارة استمرارية الأعمال وتحديثها و مراجعة المخاطر و تحليل تأثر الأعمال Business Impact Analysis للتأكد من موائمتها.
* المؤهلات والخبرات:
– بكالوريوس في إدارة الأعمال أو نظم معلومات أو ما يعادله في تخصص مشابه.
– ما لا يقل عن 8+ إجمالي الخبرة في نفس المجال كحد ادني.
– مهارات قيادة فرق العمل.
– مهارات التحليل الكمي والنوعي.
* المزايا:
– تقدم الهيئة مزايا تنافسية تشمل تأمين صحي يغطي آباء الموظفين، وتعليم الأطفال وخصومات حصرية للموظفين + برامج تدريبية وخطة نمو مهني وغيرها.
* التقديم:
– للتقديم والاطلاع على بقية الشروط والمتطلبات والمهام الوظيفية عبر موقع (LinkedIn):
– رابط التقديم:(اضغط هنا)