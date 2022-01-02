الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
أقرا الخبر
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

لحملة البكالوريوس فما فوق.. وظائف شاغرة بالهيئة العامة للأوقاف

لحملة البكالوريوس فما فوق.. وظائف شاغرة بالهيئة العامة للأوقاف
0

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت الهيئة العامة للأوقاف، عن توفر وظائف إدارية شاغرة لحملة البكالوريوس فما فوق، بمقر الهيئة بمدينة الرياض، وفقاً للتفاصيل التالية:

* المسمى الوظيفي:

– مدير – استمرارية الأعمال.

* ملخص المهام الوظيفية:

– مراجعة خطط التعافي من الكوارث لأماكن الأصول الهامة والحرجة لدعم برامج استمرارية الأعمال.

– الإشراف وتوجيه واختبار استراتيجيات حماية البنية التحتية والتوصية بالاستجابة للحوادث.

– تقديم الدعم التقني والمادي لتطبيق وتحديد وتطوير استمرارية الأعمال و خطط الجاهزية للطوارئ و التنسيق الفعال مع المخاطر التشغيلية و المعرفة بها.

– متابعة تحديثات خطط استمرارية الأعمال و التعافي من الكوارث و إدارة الأزمات و مراجعة إجراءات اتخاذ القرارات و التأكد من مناسبة إجراءات الاستجابة للأزمات والكوارث.

– الإشراف على تطوير إستراتيجية إدارة استمرارية الأعمال وتحديثها و مراجعة المخاطر و تحليل تأثر الأعمال Business Impact Analysis للتأكد من موائمتها.

* المؤهلات والخبرات:

– بكالوريوس في إدارة الأعمال أو نظم معلومات أو ما يعادله في تخصص مشابه.

– ما لا يقل عن 8+ إجمالي الخبرة في نفس المجال كحد ادني.

– مهارات قيادة فرق العمل.

– مهارات التحليل الكمي والنوعي.

* المزايا:

– تقدم الهيئة مزايا تنافسية تشمل تأمين صحي يغطي آباء الموظفين، وتعليم الأطفال وخصومات حصرية للموظفين + برامج تدريبية وخطة نمو مهني وغيرها.

* التقديم:

– للتقديم والاطلاع على بقية الشروط والمتطلبات والمهام الوظيفية عبر موقع (LinkedIn):

– رابط التقديم:(اضغط هنا)

مواد ذات صلة

لحملة الدبلوم فما فوق.. وظائف شاغرة بجامعة الملك سعود للعلوم الصحية

لحملة الدبلوم فما فوق.. وظائف شاغرة بجامعة الملك سعود للعلوم الصحية

لحمَلة البكالوريوس والماجستير.. وظائف إدارية شاغرة لدى البنك الإسلامي للتنمية

لحمَلة البكالوريوس والماجستير.. وظائف إدارية شاغرة لدى البنك الإسلامي للتنمية

«طيران ناس» تعلن توفر وظائف إدارية وفنية شاغرة في الرياض

«طيران ناس» تعلن توفر وظائف إدارية وفنية شاغرة في الرياض

رواتب 9 آلاف ريال.. وظائف شاغرة بعدة تخصصات في 3 مدن

رواتب 9 آلاف ريال.. وظائف شاغرة بعدة تخصصات في 3 مدن

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>