لحملة البكالوريوس فما فوق.. وظائف شاغرة بالهيئة العامة للأوقاف

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أعلنت الهيئة العامة للأوقاف، عن توفر وظائف إدارية شاغرة لحملة البكالوريوس فما فوق، بمقر الهيئة بمدينة الرياض، وفقاً للتفاصيل التالية:

* المسمى الوظيفي:

– مدير – استمرارية الأعمال.

* ملخص المهام الوظيفية:

– مراجعة خطط التعافي من الكوارث لأماكن الأصول الهامة والحرجة لدعم برامج استمرارية الأعمال.

– الإشراف وتوجيه واختبار استراتيجيات حماية البنية التحتية والتوصية بالاستجابة للحوادث.

– تقديم الدعم التقني والمادي لتطبيق وتحديد وتطوير استمرارية الأعمال و خطط الجاهزية للطوارئ و التنسيق الفعال مع المخاطر التشغيلية و المعرفة بها.

– متابعة تحديثات خطط استمرارية الأعمال و التعافي من الكوارث و إدارة الأزمات و مراجعة إجراءات اتخاذ القرارات و التأكد من مناسبة إجراءات الاستجابة للأزمات والكوارث.

– الإشراف على تطوير إستراتيجية إدارة استمرارية الأعمال وتحديثها و مراجعة المخاطر و تحليل تأثر الأعمال Business Impact Analysis للتأكد من موائمتها.

* المؤهلات والخبرات:

– بكالوريوس في إدارة الأعمال أو نظم معلومات أو ما يعادله في تخصص مشابه.

– ما لا يقل عن 8+ إجمالي الخبرة في نفس المجال كحد ادني.

– مهارات قيادة فرق العمل.

– مهارات التحليل الكمي والنوعي.

* المزايا:

– تقدم الهيئة مزايا تنافسية تشمل تأمين صحي يغطي آباء الموظفين، وتعليم الأطفال وخصومات حصرية للموظفين + برامج تدريبية وخطة نمو مهني وغيرها.

* التقديم:

– للتقديم والاطلاع على بقية الشروط والمتطلبات والمهام الوظيفية عبر موقع (LinkedIn):

– رابط التقديم:(اضغط هنا)