المديرية العامة للدفاع المدني تعلن نتائج القبول للوظائف العسكرية

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أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي، بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية عن نتائج المقبولين للوظائف العسكرية، بالمديرية العامة للدفاع المدني على رتبة جندي – وفقاً للتفاصيل التالية:

* الرتب العسكرية:

– جندي.

تعليمات الحضور والمستندات المطلوبة:

* التعليمات:

1- طباعة نموذج موعد المراجعه من بوابة (أبشر– توظيف) وإحضاره.

2- أصل بطاقة الهوية الوطنية وعدد ( 2 ) صورة مكبرة منها.

3- أساس شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها والتي تم التقديم بها على الوظيفة مع عدد (3) صور منها مصدقة طبق الأصل من المصدر .

4- إحضار صورة المؤهل الإضافي (البكالوريوس أو الدبلوم) أو شهادات الدورات التدريبية التي تم تسجيلها بالموقع مع الأساس لمطابقتها، مع ضرورة أن تكون المؤهلات والشهادات التدريبية مصادقة عليها من المصدر مع صورة السجل الاكاديمي .

5- عدد (8) صور شخصية ملونة خلفية بيضاء حديثة بدون تعديل، مقاس (4×6) مكشوف الرأس مع كتابة الهوية الوطنية خلف الصور.

6- إحضار ملف علاقي توضع فيه جميع صور المتطلبات السابقة وقلم أزرق.

7- أصل رخصة القيادة العمومي وصورة منها لمن قبل على وظيفة قائد ومشغل آليات.

8- إحضار ملابس سباحة (شورت سباحة تحت الركبة – منشفة – حذاء بلاستيك – شنطة صغيرة) وذلك للمقبولين في الوظائف التالية (إطفاء وإنقاذ – قائد ومشغل آليات – مفتش سلامة – منسق عمليات – إداري).

9- الالتزام بالحضور بالزي الرياضي بالحذاء الرياضي، مع الاهتمام بالنظافة العامة، وحلاقة شعر الرأس ماكينة رقم (5).

10- التقيد بالحضور في الموعد المحدد باليوم والتاريخ و الساعة حسب تقويم أم القرى.

11- لن يتم السماح بدخول أي متقدم لمقر لجنة القبول إلا بعد إبراز تطبيق توكلنا، والتقيد بالتعليمات الاحترازية من لبس الكمامة، والتقيد بتعليمات التباعد، ولن يسمح بدخول من لم يكمل التحصين.

* الاستعلام:

– رابط الاستعلام: (اضغط هـنـا)