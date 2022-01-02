تصريح عاجل من «الصحة العالمية» بشأن موعد انتهاء ذروة كورونا

تواصل – فريق التحرير:

كشفت منظمة الصحة العالمية أن المرحلة الصعبة من فيروس كورونا المستجد يمكن أن تنتهي العام الحالي، إلا أن الفيروس باق لكن بأنماط مختلفة.

وأوضح المدير التنفيذي لبرنامج الطوارئ بالمنظمة مايك رايان، أن مرحلة الذروة من الجائحة، يمكن أن تنتهي خلال العام الجاري، حسب «العربية».

وأكد أنه من غير المرجح أن يختفي الفيروس، وإنما من المحتمل أن يستقر في نمط انتقالي منخفض المستوى، مشيراً إلى إمكانية تفشي المرض من حين لآخر بين الأشخاص غير الملقحين.

وأعرب مايك رايان عن أمله في أن تشهد المرحلة القادمة نهاية الجائحة، مؤكدًا أن توخي الحذر هو أهم إجراء في الفترة الحالية.