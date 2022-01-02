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بتداولات 4.4 مليارات ريال.. تعرف على الأسهم الأكثر ارتفاعًا وانخفاضًا في تداول اليوم

بتداولات 4.4 مليارات ريال.. تعرف على الأسهم الأكثر ارتفاعًا وانخفاضًا في تداول اليوم
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تواصل – واس :

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيس اليوم مرتفعًا بـ50.20 نقطة ليقفل عند مستوى 11331.91 نقطة, بتداولات بلغت قيمتها 4.4 مليارات ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة -وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم السعودية- 129 مليون سهم، تقاسمتها أكثر من 230 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 119 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 77 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات: المعمر لأنظمة المعلومات، وملاذ للتأمين، وعناية، ونادك، والمراكز الأكثر ارتفاعًا. أما أسهم شركات: صدر، وأسيج، وصادرات، وباتك، والأبحاث والإعلام الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 7.79% و9.96%.

فيما كانت أسهم شركات: دار الأركان، وإعمار، والإنماء، وزجاج، وملاذ للتأمين الأكثر نشاطًا بالكمية. كما كانت أسهم شركات: الراجحي، وأكوا باور، وزجاج، ودار الأركان، والإنماء الأكثر نشاطًا في القيمة.

كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم مرتفعًا بـ299.76 نقطة ليقفل عند مستوى 26275.59 نقطة, بتداولات بلغت قيمتها 111 مليون ريال, وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من 650 ألف سهم, تقاسمتها 4757 صفقة.

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