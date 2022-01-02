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أيام لا نرغب في عودتها.. ماذا قال متحدث “الداخلية” بعد ارتفاع إصابات كورونا؟

أيام لا نرغب في عودتها.. ماذا قال متحدث “الداخلية” بعد ارتفاع إصابات كورونا؟
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تواصل – فريق التحرير:

حذر المتحدث الأمني لوزارة الداخلية، المقدم طلال الشلهوب، من العودة لأيام لا نرغب في عودتها، حال عدم الالتزام، مشيراً إلى أن الجائحة لا تزال تلقي بظلالها على دول العالم، ولا زال المنحنى الوبائي في تصاعد بشكل ملحوظ ومخيف.

كما حذر المقدم الشلهوب، كل من يعمل على بث الشائعات ونشر معلومات مغلوطة حول جائحة فيروس كورونا، بغرامة لا تزيد عن مليون ريال، أو السجن لمدة لا تقل عن سنة.

ونوه إلى أن عقوبة عدم ارتداء الكمامة وتطبيق إجراءات التباعد قدرها (1000 ريال)، وتضاعف العقوبة الموقعة في المرة السابقة عند التكرار وتصل إلى (100 ألف ريال).

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