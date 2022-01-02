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تُحلق لمسافات مرتفعة.. طرح أول سيارة طائرة في الأسواق قريبًا (فيديو)

تُحلق لمسافات مرتفعة.. طرح أول سيارة طائرة في الأسواق قريبًا (فيديو)
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تواصل – وكالات:

أعلنت شركة سويدية تطوير أول سيارة طائرة، لتصبح في متناول اليد في وقت قريب حول العالم.

وأوضحت الشركة أن سيارة «جيتسون1»، هي عبارة عن مركبة جوية كهربائية للاستخدام المدني، وتستوعب المركبة شخصًا واحدًا، وأن الأمر يستغرق خمس دقائق لتعلم كيفية تشغيلها والطيران بها.

وأضافت على موقعها على الإنترنت، أن المركبة يمكن أن تصل إلى سرعة قصوى تبلغ 102 كم في الساعة، ولها سقف تحليق عمودي يبلغ 1500 قدم حوالى 457 مترًا، حسب «سبوتنيك».

وتتمتع المركبة بنظام أمان عالي التطور، كما تم تزويدها بجهاز طوارئ يتحكم في الطائرة، ومستشعر «ليدار» اتتبع التضاريس وتجنب العوائق الطبيعة، إضافة إلى مظلة طوارئ تفتح أوتوماتيكيًا في حالة الطوارئ.

وأشارت الشركة إلى أن المركبة باهظة الثمن، حيث يبلغ سعرها 92000 دولار، وأنه يمكنها التحليق لـ20 دقيقة متواصلة.

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