فيديو طريف لـ”كويتي” بعد غرق الشوارع بالأمطار؟.. شاهد ماذا فعل

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أظهر مقطع فيديو متداول، مواطن كويتي وهو يمارس هواية التجديف بعد أن غمرت مياه الأمطار الشارع نتيجة الأمطار الغزيرة التي تشهدها الكويت.

ومنذ الصباح تعرضت الشوارع والطرقات في الكويت لموجة من الأمطار الغزيرة اليوم، حيث غطت كميات كبيرة من الأمطار معظم المناطق وسط حالة من الأجواء الشتوية، مما أدى إلى توقف الحركة وإغلاق الطرق الرئيسية.

وأوضح مقطع الفيديو الذي نشرته صحيفة النهار الكويتية، عبر حسابها على “تويتر”، كميات الأمطار الغزيرة التي غطت الشوارع مما دفع أحد المواطنين إلى أن يمارس هواية التجديف في مياه الأمطار.

وفي وقت سابق وجهت الأرصاد الكويتية تحذيرًا، متوقعة عدم استقرار في الطقس واحتمالية تساقط أمطار متفرقة رعدية وغزيرة على بعض المناطق، مطالبة بخفض سرعة المركبات والانتباه بسبب هطول الأمطار وانخفاض الرؤية الأفقية.

فيما طالبت وزارة الداخلية الكويتية المواطنين والمقيمين، اليوم، بعدم الخروج من منازلهم إلا للضرورة القصوى حفاظاً على سلامتهم.