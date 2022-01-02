بيان عاجل.. الكويت تحذر مواطنيها من السفر إلى هذه الدولة

تواصل – فريق التحرير:

طالبت السفارة الكويتية في المملكة المتحدة مواطنيها بعدم السفر إلى بريطانيا في الوقت الحالي، بسبب تفشي المتحور الجديد لفيروس كورونا «أوميكرون».

ودعت السفارة في بيان رسمي نشرته على حسابها في «تويتر»، المواطنين بأهمية الالتزام بدعوة وزارة الخارجية وتأجيل سفرهم في الوقت الحالي، في ظل الأوضاع الصحية غير المستقرة في بريطانيا والعالم.

كما حثت السفارة المواطنين المتواجدين داخل بريطانيا بسرعة الخروج ومغادرة المملكة المتحدة والعودة لأرض الوطن، وذلك نظرًا للارتفاع القياسي للوباء والذي يقود إلى فرض إجراءات أشد صرامة مثل الاغلاق العام وعدم انتزام حركة الطيران.

ودعت السفار المواطنين في مختلف المدن البريطانية، في حال طلب الاستفسار عدم التردد في الاتصال بالقسم القنصلي بالسفارة على رقم « 02075903400» والذي يعمل على مدار الساعة.