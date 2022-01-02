دولة خليجية تدعو المواطنين والمقيمين لعدم الخروج من منازلهم إلا للضرورة القصوى

تواصل – فريق التحرير:

طالبت وزارة الداخلية الكويتية المواطنين والمقيمين، اليوم، بعدم الخروج من منازلهم إلا للضرورة القصوى حفاظاً على سلامتهم.

ووجهت في بيان نشرته الوزراة على حسابها في «تويتر»، دعوتها للجميع بعدم الخرج من المنازل بسبب هطول الأمطار الغزيرة الذي تتعرض له مناطق مختلفة.

وحذرت الوزارة، مستخدمي الطرق بضرورة توخي الحيطة والحذر، مناشدة إياهم عدم التردد عند الضرورة بالاتصال على هاتف الطوارئ أو عمليات الدفاع المدني لأي مساعدات إنسانية أو أمنية أو مرورية، كما طالبت مرتادي البحر ضرورة الاتصال على عمليات خفر السواحل عند مواجهتهم أي حالة طارئة.

يأتي هذه في وقت تعرضت فيه الشوراع والطرقات في الكويت لموجة من الأمطار الغزيرة اليوم، حيث غطت كميات كبيرة من الأمطار معظم المناطق وسط وحالة من الأجواء الشتوية وانخفاض في درجات الحرارة.

وأعلنت الوزارة إغلاق بعض الطرق الرئيسية في البلاد، بسبب موجة الأمطار الغزيرة ، وما نتج عنها من تجمعات للمياه أعاقت حركة السير في تلك الطرق، حتى تتمكن الجهات المختصة من إزالتها.

وفي وقت سابق وجهت الأرصاد الكويتية تحذيرًا، متوقعة عدم استقرار في الطقس واحتمالية تساقط أمطار متفرقة رعدية وغزيرة على بعض المناطق، مطالبة بخفض سرعة المركبات والانتباه بسبب هطول الأمطار وانخفاض الرؤية الأفقية.