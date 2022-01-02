شاهد.. هطول أمطار غزيرة على الرياض وجريان بعض الشعاب والأودية

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شهدت منطقة الرياض، اليوم الأحد، هطول أمطار غزيرة، سال على إثرها بعض الشعاب والأودية.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقاطع فيديو للسيول الغزيرة بالمنطقة، سائلين الله أن يجعلها أمطار خير وبركة.

وكان المركز الوطني للأرصاد، قد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – استمرار هطول الأمطار الرعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد وتكوّن الضباب على أجزاء من مناطق مكة المكرمة، الباحة، الرياض، القصيم ، الشرقية، عسير، جازان، المدينة المنورة، حائل، الحدود الشمالية والجوف، تسبق بنشاط في الرياح السطحية كذلك على منطقة تبوك حيث لا يستبعد تساقط الثلوج على مرتفعاتها في علقان وجبل اللوز والزيته.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية على الجزئيين الشمالي والأوسط بسرعة 25-45 كم/ساعة وجنوبية إلى جنوبية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 25-50 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين ونصف قد يصل إلى ثلاثة أمتار, وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج .