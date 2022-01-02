هل هناك علاقة بين القهوة وخفض ضغط الدم؟.. خبير يُجيب

تواصل – وكالات:

كشف مدير عيادة شيبورا في اليابان هيروشيجي إيتاكورا، أن مشروب القهوة الذي يتم تناوله بشكل يومي من الممكن أن يخفض كثيرًا من ضغط الدم.

وأوضح الطبيب أنه يجب إضافة بعض التعديلات على القهوة كإضافة الخل أو الليمون، حيث يتم تناول 3 إلى 4 أكواب من هذا المشروب يوميًا لدعم تأثيرات البوليفينول الذي يعالج ارتفاع الضغط، حسب «سبوتنيك».

وأشار إلى أن حمض الكلوروجينيك، الذي يعطي القهوة مرارة ولونًا، له عدد من الخصائص المفيدة، بما في ذلك التأثير المضاد للبكتيريا في الأمعاء، والوقاية من انخفاض وظائف الكبد، ناصحًا بإمكانية إضافة الخل إلى القهوة لتعزيز تأثير حمض الكلوروجينيك الذي له تأثيرات مفيدة على صحة الجسم.