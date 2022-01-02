الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
أقرا الخبر
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

هل هناك علاقة بين القهوة وخفض ضغط الدم؟.. خبير يُجيب

هل هناك علاقة بين القهوة وخفض ضغط الدم؟.. خبير يُجيب
0

تواصل – وكالات:

كشف مدير عيادة شيبورا في اليابان هيروشيجي إيتاكورا، أن مشروب القهوة الذي يتم تناوله بشكل يومي من الممكن أن يخفض كثيرًا من ضغط الدم.

وأوضح الطبيب أنه يجب إضافة بعض التعديلات على القهوة كإضافة الخل أو الليمون، حيث يتم تناول 3 إلى 4 أكواب من هذا المشروب يوميًا لدعم تأثيرات البوليفينول الذي يعالج ارتفاع الضغط، حسب «سبوتنيك».

وأشار إلى أن حمض الكلوروجينيك، الذي يعطي القهوة مرارة ولونًا، له عدد من الخصائص المفيدة، بما في ذلك التأثير المضاد للبكتيريا في الأمعاء، والوقاية من انخفاض وظائف الكبد، ناصحًا بإمكانية إضافة الخل إلى القهوة لتعزيز تأثير حمض الكلوروجينيك الذي له تأثيرات مفيدة على صحة الجسم.

مواد ذات صلة

تعرّف على أهمية التعرض لأشعة الشمس في فصل الشتاء.. 5 فوائد صحية هامة

تعرّف على أهمية التعرض لأشعة الشمس في فصل الشتاء.. 5 فوائد صحية هامة

لعشاق القهوة.. هذا ما تفعله في أجسامنا كل صباح

لعشاق القهوة.. هذا ما تفعله في أجسامنا كل صباح

خبيرة تغذية: الإكثار من شرب القهوة يُسبب هذه المشاكل الصحية

خبيرة تغذية: الإكثار من شرب القهوة يُسبب هذه المشاكل الصحية

أفضل 5 مشروبات على وجبة الإفطار للتخلص من الوزن الزائد وحرق الدهون

أفضل 5 مشروبات على وجبة الإفطار للتخلص من الوزن الزائد وحرق الدهون

التعليقات (٠)اضف تعليق

التعليقات مغلقة