بالفيديو.. الأمطار الغزيرة تغرق شوارع الكويت

تواصل – فريق التحرير

تعرضت الشوراع والطرقات في الكويت لموجة من الأمطار الغزيرة اليوم، حيث غطت كميات كبيرة من الأمطار معظم المناطق وسط وحالة من الأجواء الشتوية وانخفاض في درجات الحرارة.

وأظهرت مقاطع فيديو نشرها رواد مواقع التواصل الاجتماعي، الأمطار الغزيرة التي غطت الشوارع العامة والطرق الرئيسية وأوقفت الحركة والمرور.

يأتي هذا في وقت تصدر فيه هاشتاق « #امطار_الكويت» الترند، فيما تداول مغردون فيدوهات توضح مياه الأمطار وهي تغرق الطريق الدائري السادس وتعطل حركة السيارات.

وفي وقت سابق وجهت الأرصاد الكويتية تحذيرًا، متوقعة عدم استقرار في الطقس واحتمالية تساقط أمطار متفرقة رعدية وغزيرة على بعض المناطق، مطالبة بخفض سرعة المركبات والانتباه بسبب هطول الأمطار وانخفاض الرؤية الأفقية.