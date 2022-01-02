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قفزة كبيرة بمعدل الإصابات.. «الصحة» تسجل 1024 حالة إصابة جديدة بـ«كورونا»

قفزة كبيرة بمعدل الإصابات.. «الصحة» تسجل 1024 حالة إصابة جديدة بـ«كورونا»
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأحد، تسجيل 1024 إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) خلال الـ24 ساعة الماضية في المملكة.

وأضافت “الصحة” في بيانها اليومي عن مستجدات كورونا، أنه تم تسجيل 298 حالة تعافي من كورونا، بينما تم تسجيل حالة وفاة، وارتفعت الحالات الحرجة إلى 69 حالة.

منحنى إصابات كورونا خلال أسبوع:

الأحد: 389
الإثنين: 524
الثلاثاء: 602
الأربعاء: 744
الخميس: 752
الجمعة : 819
السبت : 846
اليوم الأحد : 1024

وكشفت الصحة عن إجمالي الوفيات وحالات التعافي وإجمالي الجرعات المعطاة من خلال إنفوجرافيك كالتالي:

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