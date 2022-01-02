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لتقوية المناعة في الشتاء.. خبيرة تغذية تنصح بتناول هذه الأطعمة

لتقوية المناعة في الشتاء.. خبيرة تغذية تنصح بتناول هذه الأطعمة
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تواصل – وكالات:

كشفت الطبية الروسية وخبيرة التغذية ألينا جلوشاكوفا، عن ضرورة تناول بعض الأطعمة لتقوية جهاز المناعة خاصة خلال الأجواء الباردة في فصل الشتاء.

وأوضحت خبيرة التغذية أنه للحفاظ على المناعة، يجب الإكثار من تناول الفواكه والخضروات بألوانها الأكثر تنوعًا، مشيرة إلى أن الألوان تعكس ما تحتويه الخضروات أو الفواكه من عناصر مفيدة، حسب «سبوتنيك».

وأضافت أن اللون الأحمر يلفت النظر إلى أن المنتج يحتوي على مادة الليكوبين وهي أحد مضادات الأكسدة المفيدة، فيما يشير اللون البرتقالي إلى وجود كمية كبيرة من فيتامينات «أ» و«سي»، واللون الأصفر ينبهنا إلى وجود فيتامينات «أ»و «ب».

وأشارت الطبيبة إلى أن المناعة القوية لا تعتمد فقط على نظام غذائي متوازن من حيث الفيتامينات، ولكن من الضروري اتباع نظام مدروس سواء في أوقات العمل أو الراحة من خلال حياة صحية سليمة.

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