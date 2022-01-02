قتلى في صفوف الحرس الثوري الإيراني بعد اشتباك مع مسلحين

تواصل – وكالات:

أعلن الحرس الثوري الإيراني أن 9 أشخاص بينهم 3 من قوات التعبئة، قتلوا خلال اشتباكات جديدة مع مسلحين في محافظة سيستان بلوشستان بجنوب إيران.

وجاء هذا الإعلان ليل السبت، بعد تأكيد الحرس الثوري الإيراني قتل ثلاثة أشخاص لضلوعهم بقتل اثنين من عناصره في المحافظة في 25 ديسمبر.

وأوضح الحرس الثوري في بيان نشره موقعه الالكتروني الرسمي “سباه نيوز” ليلا أن قواته تمكنت السبت من “تحديد مخبأ ووكر عدد من الأشرار المسلحين في منطقة كورين بمحافظة سيستان بلوشستان الحدودية مع باكستان”.

وأشار الى أن اشتباكات مع هؤلاء أدت إلى مقتل 6 منهم وجرح 5 آخرين، وفق ما نقلت “فرانس برس”.