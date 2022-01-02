الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
أقرا الخبر
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

قتلى في صفوف الحرس الثوري الإيراني بعد اشتباك مع مسلحين

قتلى في صفوف الحرس الثوري الإيراني بعد اشتباك مع مسلحين
0

تواصل – وكالات:

أعلن الحرس الثوري الإيراني أن 9 أشخاص بينهم 3 من قوات التعبئة، قتلوا خلال اشتباكات جديدة مع مسلحين في محافظة سيستان بلوشستان بجنوب إيران.

وجاء هذا الإعلان ليل السبت، بعد تأكيد الحرس الثوري الإيراني قتل ثلاثة أشخاص لضلوعهم بقتل اثنين من عناصره في المحافظة في 25 ديسمبر.

وأوضح الحرس الثوري في بيان نشره موقعه الالكتروني الرسمي “سباه نيوز” ليلا أن قواته تمكنت السبت من “تحديد مخبأ ووكر عدد من الأشرار المسلحين في منطقة كورين بمحافظة سيستان بلوشستان الحدودية مع باكستان”.

وأشار الى أن اشتباكات مع هؤلاء أدت إلى مقتل 6 منهم وجرح 5 آخرين، وفق ما نقلت “فرانس برس”.

مواد ذات صلة

مقتل 3 عناصر من مليشيا «الحرس الثوري» خلال اشتباكات في إيران

مقتل 3 عناصر من مليشيا «الحرس الثوري» خلال اشتباكات في إيران

عاجل/ بعد اغتيال حسن إيرلو .. ضربة جديدة موجعة في صفوف كبار قادة الحرس الثوري الإيراني

عاجل/ بعد اغتيال حسن إيرلو .. ضربة جديدة موجعة في صفوف كبار قادة الحرس الثوري الإيراني

مصادر تكشف السبب الحقيقي وراء مغادرة سفير إيران لدى مليشيا الحوثي

مصادر تكشف السبب الحقيقي وراء مغادرة سفير إيران لدى مليشيا الحوثي

بالأسماء.. الخزانة الأمريكية تفرض عقوبات على أفراد وكيانات في إيران وسوريا

بالأسماء.. الخزانة الأمريكية تفرض عقوبات على أفراد وكيانات في إيران وسوريا

التعليقات (٠)اضف تعليق

التعليقات مغلقة