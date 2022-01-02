لحملة الدبلوم فما فوق.. وظائف شاغرة بجامعة الملك سعود للعلوم الصحية

تواصل – فريق التحرير:
أعلنت جامعة الملك سعود للعلوم الصحية، توفر وظائف شاغرة للمواطنين من حملة الدبلوم، للعمل في جدة، وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:
* المسمى الوظيفي:
– مساعد إداري ثالث.
* المؤهلات والخبرات:
– درجة الدبلوم أو ما يعادلها في تخصصات ذات صلة.
– خبرة لا تقل عن سنة واحدة في مجال إداري ذي صلة.
– مهارات الحاسب الآلي والبرامج ذات الصلة.
* ملخص المهام الوظيفية:
– تقديم الدعم الإداري اليومي للإدارة.
– إدارة سجلات البريد الوارد والصادر لسهولة التتبع وإعادة توجيه رسائل البريد.
– تسليم المراسلات العاجلة داخل وخارج الدائرة حسب الحاجة.
– تقديم الدعم السكرتاري للرئيس المباشر.
– يدير ويحافظ على الجداول التنفيذية.
– يدير الاستفسارات اليومية الروتينية والرجوع إلى الموظفين المناسبين لاتخاذ إجراءات فورية.
*طريقة التقديم:
– للاطلاع على المهام الوظيفية وبقية الشروط والمتطلبات والتقديم عبر بوابة التوظيف الرسمية للشركة:
رابط التقديم:
(اضغط هنا)
* آخر موعد للتقديم: 15 يناير 2022م