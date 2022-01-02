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لحملة الدبلوم فما فوق.. وظائف شاغرة بجامعة الملك سعود للعلوم الصحية

لحملة الدبلوم فما فوق.. وظائف شاغرة بجامعة الملك سعود للعلوم الصحية
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت جامعة الملك سعود للعلوم الصحية، توفر وظائف شاغرة للمواطنين من حملة الدبلوم، للعمل في جدة، وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

* المسمى الوظيفي:

– مساعد إداري ثالث.

* المؤهلات والخبرات:

– درجة الدبلوم أو ما يعادلها في تخصصات ذات صلة.

– خبرة لا تقل عن سنة واحدة في مجال إداري ذي صلة.

– مهارات الحاسب الآلي والبرامج ذات الصلة.

* ملخص المهام الوظيفية:

– تقديم الدعم الإداري اليومي للإدارة.

– إدارة سجلات البريد الوارد والصادر لسهولة التتبع وإعادة توجيه رسائل البريد.

– تسليم المراسلات العاجلة داخل وخارج الدائرة حسب الحاجة.

– تقديم الدعم السكرتاري للرئيس المباشر.

– يدير ويحافظ على الجداول التنفيذية.

– يدير الاستفسارات اليومية الروتينية والرجوع إلى الموظفين المناسبين لاتخاذ إجراءات فورية.

*طريقة التقديم:

– للاطلاع على المهام الوظيفية وبقية الشروط والمتطلبات والتقديم عبر بوابة التوظيف الرسمية للشركة:

رابط التقديم:

(اضغط هنا)

* آخر موعد للتقديم: 15 يناير 2022م

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