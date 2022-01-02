خطر وشيك من اقتراب كويكب غريب من الأرض.. وخبراء يحذرون

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كشف معهد عموم روسيا للأبحاث المدنية، أن كويكب «أبوفيس» الخطير والذي يبلغ قطره حوالي 400 متر ويزن حوالي 30 طنًا سيقترب من كوكب الأرض.

ونقل المعهد عن بعض رواد الفضاء أنه عندما تكون المسافة التي توجد فيها الأقمار الصناعية الثابتة بالنسبة لكوكب الأرض في المدار فإن الكويكب سيقترب بشدة وذلك في ربيع عام 2029، حسب «سبوتنيك».

وأوضح أن الطاقة المنبعثة في حالة اصطدام محتمل لكويكب بالأرض ستصل إلى 1717 ميجا طن، أي ما يعادل30 مرة أكثر من الطاقة التي يتم إطلاقها أثناء انفجار قنبلة نووية قوية.

وأشار المعهد إلى أن قوة الزلزال داخل دائرة نصف قطرها 10 كم من مكان السقوط يمكن أن تصل إلى 6.5 نقطة على مقياس ريختر.