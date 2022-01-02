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﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

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تنبيهات متقدمة من “الأرصاد” بشأن طقس الساعات المقبلة

تنبيهات متقدمة من “الأرصاد” بشأن طقس الساعات المقبلة
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تواصل – فريق التحرير:

أصدر المركز الوطني للأرصاد، عددا من التنبيهات المتقدمة بشأن هطول أمطار وتساقط للبرد على عدد من مناطق المملكة.

وقد شملت التنبيهات منطقة الباحة، حيث صدر ‏تنبيه متقدم من المركز الوطني للأرصاد عن فرصة هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة ‎الباحة يشمل ( الباحة، الحجرة، العقيق، القرى، المخواة، المندق، بلجرشي، بني حسن، فرعة غامد الزناد، قلوة ) حتى الساعة 2 مساءً .

كما صدر ‏تنبيه متقدم من المركز الوطني للأرصاد عن فرصة هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة ‎الجوف يشمل ( أبو عجرم، دومة الجندل، سكاكا ) حتى الساعة 6 مساءً .

كذلك صدر ‏تنبيه متقدم من المركز الوطني للأرصاد عن فرصة هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة ‎الحدود الشمالية يشمل (العويقيلة، رفحاء، عرعر ) حتى الساعة 6 مساءً .

وأصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيها متقدما بشأن فرصة هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على ‎المنطقة الشرقية يشمل ( الخفجي، القيصومة، حفر الباطن، قرية العليا ، الجبيل، الخبر، الدمام، الظهران، القطيف، النعيرية، رأس تنورة، ​الأحساء، البطحاء، العديد، بقيق، حرض، خريص، سلوى) حتى الساعة 6 مساءً .

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