تنبيهات متقدمة من “الأرصاد” بشأن طقس الساعات المقبلة

تواصل – فريق التحرير:
أصدر المركز الوطني للأرصاد، عددا من التنبيهات المتقدمة بشأن هطول أمطار وتساقط للبرد على عدد من مناطق المملكة.
وقد شملت التنبيهات منطقة الباحة، حيث صدر تنبيه متقدم من المركز الوطني للأرصاد عن فرصة هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة الباحة يشمل ( الباحة، الحجرة، العقيق، القرى، المخواة، المندق، بلجرشي، بني حسن، فرعة غامد الزناد، قلوة ) حتى الساعة 2 مساءً .
كما صدر تنبيه متقدم من المركز الوطني للأرصاد عن فرصة هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة الجوف يشمل ( أبو عجرم، دومة الجندل، سكاكا ) حتى الساعة 6 مساءً .
كذلك صدر تنبيه متقدم من المركز الوطني للأرصاد عن فرصة هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة الحدود الشمالية يشمل (العويقيلة، رفحاء، عرعر ) حتى الساعة 6 مساءً .
وأصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيها متقدما بشأن فرصة هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على المنطقة الشرقية يشمل ( الخفجي، القيصومة، حفر الباطن، قرية العليا ، الجبيل، الخبر، الدمام، الظهران، القطيف، النعيرية، رأس تنورة، الأحساء، البطحاء، العديد، بقيق، حرض، خريص، سلوى) حتى الساعة 6 مساءً .