تعرف على الحد الأقصى لغرامة عدم استخدام الكمامة في الوزارات

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حددت معظم الوزارات والهيئات الحكومية، حد أدنى يقدر بـ1000 ريال في المنصة الوطنية للمخالفات، لغرامة مخالفة عدم استخدام الكمامة الطبية أو ما يغطي الأنف والفم.

وتفاوتت في تقدير الحد الأقصى، ففي وقت اكتفت بعض الجهات بألف ريال كوزارة البيئة والمياه والزراعة، ووزارة التعليم، وضعت الهيئة العامة للترفيه حدا أقصى 10000 ريال، ووزارة الداخلية 4000 ريال. بحسب الوطن.

فيما أقرت وزارات أخرى حدا أقصى للغرامة يصل إلى 100 ألف ريال، مثل وزارات الحرس الوطني، والسياحة، والصحة، والصناعة والثروة المعدنية، والطاقة، والموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

يأتي ذلك في وقت دخل قرار إعادة الإلزام بلبس الكمامة في جميع الأماكن بما في ذلك الأماكن المفتوحة حيز التنفيذ في الساعة السابعة من صباح الخميس الماضي، مع تسجيل تصاعد في عدد حالات الإصابات بفيروس كورونا كوفيد19 خلال الأيام الماضية.

وقررت جامعات أمريكية، العودة للدراسة عبر الإنترنت، بسبب ارتفاع إصابات فيروس كورونا، والناتجة عن متحور أوميكرون، وأعلنت جامعة هارفارد، انتظام الدراسة عبر الإنترنت خلال الثلاثة أسابيع الأولى من يناير الجاري.

وارتفعت حالات الإصابة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة الأمريكية إلى أكثر من 54 مليون حالة حتى صباح أمس السبت، بحسب إحصائيات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية.