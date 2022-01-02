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صور حديثة.. المسبار الصيني يرسل لقطات مختلفة من كوكب المريخ

صور حديثة.. المسبار الصيني يرسل لقطات مختلفة من كوكب المريخ
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تواصل – فريق التحرير:

نشرت وكالة الفضاء الصينية، سلسلة من الصور أرسلها المسبار الصيني المداري «تيان ون-1» من على كوكب المريخ.

وأفادت الوكالة أن نقل الصور استغرق فترة حوالي 19.5 دقيقة، مشيرة إلى أن المسبار يعمل في مدار المريخ على مدى 526 يوما، على مسافة 3.5 مليون كيلومتر من كوكب الأرض، حسب «العربية».

يذكر أن إطلاق المسبار الصيني تم إطلاقه في 23 يوليو 2020 من المطار الفضائي «وينتشانج» بجنوب البلاد، حيث يستمر المسبار المداري في التحرك حول المريخ، منجزا دورة كاملة حول الكوكب خلال يومين مريخين أي ما يعادل 24 ساعة و39 دقيقة.

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