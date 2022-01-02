بعد أن حذرتها أكثر من مرة.. أمريكا توجه ضربة موجعة لإثيوبيا

تواصل – وكالات:

قررت الولايات المتحدة، استبعاد إثيوبيا ومالي وغينيا من برنامج التفضيل التجاري «أجوا» بسبب الإجراءات التي اتخذتها حكوماتها، والتي تمثل انتهاكا لقانون النمو والفرص في القارة السمراء.

ويأتي القرار الاقتصادي الموجع في أعقاب تهديد الرئيس جو بايدن باتخاذ هذه الخطوة بسبب انتهاكات لحقوق الإنسان في الآونة الأخيرة، حسب «رويترز».

وفي وقت سابق حذر الرئيس الأمريكي جو بايدن، بأنه سيتم استبعاد إثيوبيا من البرنامج بسبب ما تردد عن حدوث انتهاكات لحقوق الإنسان في منطقة تيجراي، في حين تم استهداف مالي وغينيا بسبب الانقلابات الأخيرة.

وكشف مكتب الممثل التجاري للولايات المتحدة، في بيان له، أن إدارة بايدن تشعر بقلق بالغ إزاء التغيير غير الدستوري في الحكومات في كل من غينيا ومالي والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان المعترف بها دوليا والتي ترتكبها الحكومة الإثيوبية.