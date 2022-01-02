لحمَلة البكالوريوس والماجستير.. وظائف إدارية شاغرة لدى البنك الإسلامي للتنمية

تواصل – فريق التحرير:

أعلن البنك الإسلامي للتنمية، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بالمكتب الرئيسي للبنك في محافظة جدة.

وأبرزت إدارة البنك، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مدير عام رئيس المنتجات والشراكات: شهادة الماجستير في تخصصات: (الاقتصاد، المالية، الهندسة)، أو أي تخصص ذي الصلة.

– مساعد أول/ إفريقيا: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (التجارة، الخدمات المصرفية، المالية، العلاقات الدولية، العلوم السياسية، إدارة الأعمال)، أو تخصص ذي الصلة.

– رئيس قسم العمليات: شهادة الماجستير في تخصصات: (الاقتصاد، المالية، إدارة الأعمال، الهندسة)، أو أي تخصص ذي الصلة.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)