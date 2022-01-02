الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
أقرا الخبر
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

لحمَلة البكالوريوس والماجستير.. وظائف إدارية شاغرة لدى البنك الإسلامي للتنمية

لحمَلة البكالوريوس والماجستير.. وظائف إدارية شاغرة لدى البنك الإسلامي للتنمية
0

تواصل – فريق التحرير:

أعلن البنك الإسلامي للتنمية، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بالمكتب الرئيسي للبنك في محافظة جدة.

وأبرزت إدارة البنك، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مدير عام رئيس المنتجات والشراكات: شهادة الماجستير في تخصصات: (الاقتصاد، المالية، الهندسة)، أو أي تخصص ذي الصلة.

– مساعد أول/ إفريقيا: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (التجارة، الخدمات المصرفية، المالية، العلاقات الدولية، العلوم السياسية، إدارة الأعمال)، أو تخصص ذي الصلة.

– رئيس قسم العمليات: شهادة الماجستير في تخصصات: (الاقتصاد، المالية، إدارة الأعمال، الهندسة)، أو أي تخصص ذي الصلة.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

مواد ذات صلة

«طيران ناس» تعلن توفر وظائف إدارية وفنية شاغرة في الرياض

«طيران ناس» تعلن توفر وظائف إدارية وفنية شاغرة في الرياض

رواتب 9 آلاف ريال.. وظائف شاغرة بعدة تخصصات في 3 مدن

رواتب 9 آلاف ريال.. وظائف شاغرة بعدة تخصصات في 3 مدن

وظائف شاغرة للجنسين في جامعة الملك عبدالله

وظائف شاغرة للجنسين في جامعة الملك عبدالله

لحملة الدبلوم والبكالوريوس.. وظائف فنية وهندسية شاغرة في شركة معادن

لحملة الدبلوم والبكالوريوس.. وظائف فنية وهندسية شاغرة في شركة معادن

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>