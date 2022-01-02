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“التجمع الأول” و”الأطفال ذوي الإعاقة” يوقعان اتفاقية تعاون مشتركة

“التجمع الأول” و”الأطفال ذوي الإعاقة” يوقعان اتفاقية تعاون مشتركة
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تواصل – فريق التحرير:

وقع تجمع الرياض الصحي الأول اتفاقية تعاون مشتركة مع جمعية الأطفال ذوي الإعاقة، بمجال الرعاية التأهيلية والبرامج التدريبية والتوعية والتثقيف.

تهدف الاتفاقية إلى تقديم خدمات العلاج الطبيعي، الوظيفي، والنطق، والعلاج النفسي، والتربية الخاصة للأطفال، وتقديم ندوات وبرامج تدريبية وتوعوية قصيرة ومتوسطة ومتخصصة للعاملين في الجمعية من الكادر الصحي والإداري، والمشاركة في البرامج التوعوية والتثقيفية التي تسهم في توعية المجتمع والمبادرات والفعاليات والمناسبات العالمية.

يذكر أن تجمع الرياض الصحي الأول يضع في مقدمة اهتماماته كل ما يخدم جميع شرائح المجتمع وفئاته، وتوطيد التعاون مع جهات الاختصاص في مجال دعم ومساندة وتأهيل ذوي الاعاقة وتقديم المساندة لهم بهدف تمكينهم من الاندماج مع المجتمع، والتمتع بحقوق المساواة مع الأشخاص الأسوياء، والوصول إلى أعلى درجات التكيف مع مجتمعهم وفق أفضل الممارسات العالمية في هذا المجال.

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