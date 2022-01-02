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شاهد.. جريان للسيول في الرياض ومناطق متفرقة من المملكة صباح اليوم

شاهد.. جريان للسيول في الرياض ومناطق متفرقة من المملكة صباح اليوم
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تواصل – فريق التحرير:

تأثرت منطقة شعيب الطيري شمال شرق الرياض صباح اليوم الأحد، بأحوال جوية شتوية، حيث هطلت أمطار غزيرة، مما أدى إلى جريان للسيول، وسط حالة من انخفاض درجات الحرارة.

وتداول رواد مواقع التواصل مقاطع فيديو توضح كميات الأمطار التي تساقطت والسيول الجارية على منطقة شعيب الطيري شمال شرق الرياض.

فيما تعرضت سيل شعيب الارطاوي شرق مشاش شرق الزلفي، إلى تساقط كميات كبيرة من الأمطار وجريان للسيول، بالإضافة إلى منطقة سيل شعيب السحيمي شمال الارطاوية.

كما نشر مغردون على مواقع التواصل السيول الجارية في منطقة المبادع جنوب حائل، بعد تعرض المنطقة لأمطار غزيرة.

وفي وقت سابق أعلنت المديرية العامة للدفاع المدني متابعتها للحالة المطرية التي تشهدها أغلب مناطق المملكة من خلال استمرار تمركز وانتشار الفرق الميدانية وفرق التدخل السريع للدفاع المدني في جميع مناطق المملكة.

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