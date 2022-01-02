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توقعات الطقس.. أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على هذه المناطق

توقعات الطقس.. أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على هذه المناطق
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تواصل – فريق التحرير:

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – استمرار هطول الأمطار الرعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد وتكوّن الضباب على أجزاء من مناطق مكة المكرمة، الباحة، الرياض، القصيم ، الشرقية، عسير، جازان، المدينة المنورة، حائل، الحدود الشمالية والجوف، تسبق بنشاط في الرياح السطحية كذلك على منطقة تبوك حيث لا يستبعد تساقط الثلوج على مرتفعاتها في علقان وجبل اللوز والزيته.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية على الجزئيين الشمالي والأوسط بسرعة 25-45 كم/ساعة وجنوبية إلى جنوبية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 25-50 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين ونصف قد يصل إلى ثلاثة أمتار, وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج .

فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شرقية إلى جنوبية شرقية تتحول تدريجيًا إلى جنوبية بسرعة 25-50 كم/ساعة, وارتفاع الموج من متر إلى مترين قد يصل إلى مترين ونصف , وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.

‏وتوقع الباحث في الطقس عبدالعزيز الحصيني، أن يوافق دخول الشولة هذا العام تقدم رياح أصلها قطبي باردة تؤدي إلى سقوط بعض الثلوج على تركيا، وأقْصَى شمال العراق، وتكون بداية الانخفاض على الشمالية والمدينة غدا الأثنين ومن الثلاثاء الوسطى فالشرقية ،ومن المتوقع أن تؤثر على الغربية بما فيها مَكَّة وجدة، مع رياح نشطة.

‏كما توقع تشكل الصقيع على أجزاء من الشمالية، وتقترب الحرارة عليها من الصفر، الوسطى من”5″درجات الشرقيةوالمدينة من ٩ ل١٣ درجة.

ويوافق الشولة حالة ممطرة متوقع استمرارها – إن شاء الله- اليوم الأحد على معظم المملكة.

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