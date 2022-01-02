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إصابات كورونا تتخطى عتبة الـ100 مليون في أوروبا

إصابات كورونا تتخطى عتبة الـ100 مليون في أوروبا
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تواصل – وكالات:

أعلنت السلطات الصحية في معظم الدول الأوروبية، أن إصابات فيروس كورونا المستجد تخطت عتبة 100 مليون إصابة مؤكدة، ما يعنى أنها تجاوزت أكثر من ثلث إجمالي الحالات على مستوى العالم.

وارتفع عدد الإصابات في القارة العجوز التي تشمل 52 دولة حتى وصل لإكثر من 100 مليون و74 ألفا و753 إصابة، أي أكثر من ثلث إصابات العالم والتي بلغت 288 مليونا و279 ألفا و803 حالات، بحسب «سكاي نيوز».

ووفق آخر الاحصائيات فإن المنطقة تشهد مستويات إصابة غير مسبوقة مع تسجيل أكثر من 4.9 ملايين حالة خلال الـ 7 الأيام الماضية بزيادة قدرها 59 % عن الأسبوع الماضي.

ورغم تكثيف الفحوص في العديد من البلدان منذ بداية الجائحة، لكن تظل نسبة كبيرة من الحالات التي لا تظهر على أصحابها أعراض غير مكتشفة حتى الآن.

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