هذا الشهر.. أول مسئول خليجي يزور لبنان منذ أزمة «قرداحي»

تواصل – وكالات:

في تطور سريع للأحداث وخطوة مفاجأة، كشفت مصادر لبنانية مطلعة، أن وزير خارجية الكويت، أحمد ناصر المحمد الصباح سيزور لبنان الشهر الجاري.

وأوضحت المصادر أن الصباح أجرى اتصالين بكل من رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي، ووزير الخارجية عبدالله بوحبيب، قدم خلالهما التهنئة بمناسبة العام الجديد، والاتفاق على أن يزور العاصمة اللبنانية الشهر الجاري، حسب « سبوتنيك».

في الوقت نفسه أجرى وزير الداخلية الكويتي أحمد منصور الأحمد الصباح اتصالًا بنظيره اللبناني، شكر فيه نجاح أجهزتها الأمنية والجمركية في الكشف عن كميات كبيرة من «الكبتاجون» المخدر كانت في طريقها إلى دولة الكويت.

زيارة “الصبّاح” تأتي كأول زيارة لمسؤول خليجي إلى لبنان منذ اندلاع الأزمة الخليجية – اللبنانية نهاية أكتوبر الماضي، عقب تصريحات مسيئة للمملكة وحربها في اليمن، أدلى بها وزير الإعلام اللبناني المستقيل جورج قرداحي.