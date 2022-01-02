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﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

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«الأرصاد» يتوقع: أمطار على المدينة المنورة وتدنى في الرؤية حتى 10 صباحًا

«الأرصاد» يتوقع: أمطار على المدينة المنورة وتدنى في الرؤية حتى 10 صباحًا
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تواصل – فريق التحرير:

أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة المدينة المنورة – بمشيئة الله – تضمنت أمطارا رعدية.

وأوضح أن الحالة تشمل تأثيراتها نشاطا للرياح السطحية وتدنيا في مدى الرؤية، على المدينة المنورة ومحافظات، «العلا والعيص والفريش والفقرة واليتمة وخيبر وطاشا وينبع النخل».

وأكد المركز أن الحالة مستمرة حتى الساعة العاشرة من صباح اليوم الأحد.

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