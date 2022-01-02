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ارتفاع إصابات كورونا إلى 286.5 مليون إصابة حول العالم

ارتفاع إصابات كورونا إلى 286.5 مليون إصابة حول العالم
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تواصل – وكالات:

كشفت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، أن حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد حول العالم، ارتفعت إلى 286 مليونًا و515 ألفًا و43 إصابة.

وأكدت الجامعة عبر موقعها الإلكتروني، أن إجمالي الوفيات جراء الإصابة بالفيروس، ارتفع إلى 5 ملايين و429 ألفا و595 وفاة على مستوى العالم.

وحسب أحدث إحصائية للجامعة، فإن الولايات المتحدة سجلت أكبر عدد من حالات الإصابة عالمياً، حيث بلغت أكثر من 54.2 مليون إصابة، في حين تجاوزت حصيلة الهند 34.8 مليون إصابة لتحتل المرتبة الثانية، تليها البرازيل بأكثر من 22.2 مليون حالة.

ومن حيث عدد الوفيات تصدرت الولايات المتحدة قائمة الدول من حيث عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس بـ 824 ألفا و342 وفاة، تلتها البرازيل في المرتبة الثانية بـ619 ألفا و249 وفاة، ثم تأتي الهند في المرتبة الثالثة بإجمالي وفيات 481 ألفا و80 وفاة.

وفي وقت سابق أكدت منظمة الصحة العالمية، أن وباء كورونا بات يشكل ضغطاً هائلاً على معظم بلدان العالم، وذلك بعد مرور عامين على بدء الجائحة التي أودت بحياة أكثر من 5,4 ملايين شخص.

 

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