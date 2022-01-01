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فيديو مرعب .. أسد يتجول في شوارع دولة خليجية والسلطات تتدخل

فيديو مرعب .. أسد يتجول في شوارع دولة خليجية والسلطات تتدخل
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تواصل – وكالات:

أثار أحد الأسود حالة من الفزع وهو يتجول في شوارع منطقة الصباحية بالكويت، حيث أدى خروجه بهذه الطريقه إلى هلع الأهالي مما استدعى تدخل الشرطة.

وأفادت غرفة عمليات وزارة الداخلية أنها تلقت بلاغًا يفيد بتجول أسد في الطرقات، حيث تحركت شرطة البيئة للمكان، حيث تمت السيطرة على الأسد وأحيلت الواقعة للتحقيق، حسب «صحيفة الأنباء».

وأوضحت تحقيقات الشرطة أن الأسد تعود ملكيته لفتاة تم التعرف عليها، مؤكدة أنه تم استدعاء والد الفتاة إلى شرطة البيئة وتم تسليمه الأسد بعد السيطرة عليه وإعادته إلى مكانه، ولكن عن طريق مربين متخصصين حتى لا تتكررالواقعة مرة أخرى.

 

وتجدر الاشارة إلى أن ظاهرة الأسود التي تتجول في الأحياء السكنية كثيراً ما تحدث في بعض الدول العربية، رغم تحذيرات الجهات المختصة من امتلاك وتربية الحيوانات غير الأليفة في المنازل، وسبق أن رصدت حوادث مشابهة في المملكة ، وقبل فترة قريبة شوهد أسد ضخم يتجول في شوارع مدينة بنغازي الليبية.

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