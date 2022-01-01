شاهد.. «فهد الجهني» لاعب «الطائي» يطالب الجمهور بالتوقف عند سماع الآذان

تواصل – فريق التحرير:

أظهر مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، لاعب نادي الطائي فهد الجهني، وهو يطلب من الجمهور التوقف عن التشجيع احترامًا لدخول وقت الأذان.

وظهر اللاعب وهو يجري لحظة سماع الآذان نحو المدرجات، وهو يشير إلى رابطة جمهور ناديه طالبًا منهم التوقف عن التشجيع ورفع الصوت حتى ينتهى الآذان.

وتفاعل رواد مواقع التواصل مع هذه اللفتة لنجم نادي الطائي، موجهين له التقدير والاحترام لموقفه واحترامه لشعائر الدين والحفاظ على أهم تقاليد ودعائم المجتمع.

فيديو.. لاعب نادي الطائي فهد الجهني يطلب من الجماهير التوقف عن التشجيع احترامًا لدخول وقت الأذان.#الحزم_الطائيpic.twitter.com/wL5dRapxkH — الموجز السعودي (@saudistuff)December 31, 2021