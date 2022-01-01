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أخطر فيديو مسرب.. يكشف تورط مليشيا حزب الله في دعم الحوثي في اليمن

أخطر فيديو مسرب.. يكشف تورط مليشيا حزب الله في دعم الحوثي في اليمن
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تواصل – فريق التحرير:

كشف مقطع فيديو مسرب من اليمن، تورط عناصر من مليشيا حزب الله اللبناني في تقديم الدعم والتوجيه والتدريب لمليشيات الحوثي.

وأظهر مقطع الفيديو أحد قيادات مليشيا حزب الله العسكريين خلال اجتماعه بعدد من قيادات وعناصر مليشيات الحوثي، وهو يوجههم ويضع لهم الخطط وبقسم بينهم أدوراهم على الجبهات.

وقال القيادي في حزب الله البارز خلال الفيديو المسرب: « إن الحديدة لو سقطت سينتهى الدعم القادم لكم من الخارج، البحر هو البوابة الوحيدة لوصول الدعم.. والسيد حسن نصر الله البارح حكى بيتمنى يجاهد باليمن.. لكن لما شاف تراجعكم على الجبهات بسبب الخلافات التي حدثت بينكم استاء.. ولولا هدنة الأمم المتحدة لكانت الحديدة سقطت من أيدينا، مشروعنا أكبر من هيك خلافات.. ونحن تركنا كل شئ ورانا وجينا نوقف معكم.. الحرب السورية قربت تنتهي المجاهدين أغلبهم راحو يجيو على اليمن.. اذا خسررنا البحر ما راح يصل لا دعم ولا مجاهدين .. بدنا حشد كبير من المجاهدين.. بدنا نرتب صفوفنا لمنع سقوط الحديدة.. لازم وضروري من سيطرتنا على البحر وسواحله».

في الوقت نفسه أوضح المحلل السياسي المستشار محمد الزيات، وجود قيادات مليشيا حزب الله في اليمن لمساعدة الحوثيين في الأعمال العسكرية وتجميع الطائرات المسيرة، والتخطيط العملياتي على مستو عال.

وأكد أن إدارة العمليات العسكرية يخطط لها من الدرجة الأولى خبراء من إيران ومن حزب الله وهو جميعًا شركاء ويقاتلون على جبهة واحدة ضد الشعب اليمين الأعزل.

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