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مقتل وإصابة 7 أشخاص جراء إطلاق نار في ولاية ميسيسيبي الأمريكية

مقتل وإصابة 7 أشخاص جراء إطلاق نار في ولاية ميسيسيبي الأمريكية
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تواصل – وكالات:

لقي 3 أشخاص مصرعهم وأصيب 4 آخرين، إثر إطلاق عدد من الأشخاص النار في حفل بولاية ميسيسيبي الأمريكية.

وأفادت الشرطة بسقوط عدد من القتلى والجرحى إثر شجار وقع أثناء حفل تم فيه بتبادل إطلاق النار بين عدد من المشاركين، حسب «سبوتنيك».

وأوضحت أن القتلى ثلاثة من الشباب في العقد الثالث من العمر، فيما لم يتم الكشف عن اسم الشخص الذي أصيب بجروح خطيرة، مشيرة إلى إنه من المتوقع تعافي الجرحى الثلاثة الآخرين.

وأكدت أنه لا يزال المحققون يفحصون موقع إطلاق النار ويستجوبون الشهود، في محاولات لكشف ملابسات الحادث.

 

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