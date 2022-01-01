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شاهد..منظر بهيج لبردية وأمطار «الشقيق» غرب حائل

شاهد..منظر بهيج لبردية وأمطار «الشقيق» غرب حائل
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تواصل – فريق التحرير:

تأثرت منطقة غرب حائل نهار اليوم السبت 1 يناير 2022، بأحوال جوية شتوية، حيث تساقطت الأمطار وزخات البرد بكثافة عالية، كانت كثيفة ومتراكمة في العديد من المناطق.

ونشر الإعلامي أنور بن محمد المحيسن،مقطع فيديو يوضح كثافة تساقط البرد على منطقة جنوب الشقيق، غرب حائل، في مشهد يثير البهجة في نفوس المتابعين.

جدير بالذكر أن  المديرية العامة للدفاع المدني متابعتها للحالة المطرية التي تشهدها أغلب مناطق المملكة من خلال استمرار تمركز وانتشار الفرق الميدانية وفرق التدخل السريع للدفاع المدني في جميع المراكز .

وأوضح المتحدث الرسمي للمديرية العامة للدفاع المدني المقدم محمد الحمادي أن جميع الفرق الميدانية على أهبة الاستعداد للاستجابة السريعة لأي بلاغات أو حالات طارئة لا قدر الله، مهيباً بالجميع توخّي الحيطة والحذر من المخاطر المحتملة في مثل هذه الأجواء، والابتعاد عن أماكن تجمع السيول والالتزام بتعليمات الدفاع المدني المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة، ومواقع التواصل الاجتماعي، حفاظاً على سلامتهم.

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